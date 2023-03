ORANGE PRO LEAGUE – 10E JOURNÉE – Uscafoot et Fanalamanga se rapprochent du Top3

Les classements restent inchangés. Les résultats des quatre matches sur les huit au programme de la dixième journée de la phase de conférences de l’Orange Pro League n’ont aucun impact au classement. Après leur victoire, Uscafoot et AS Fanalamanga dans la conférence Nord, réduisent l’écart aux points derrière l’Ajesaia, classé troisième avec 16 points au compteur. Le club de la commune urbaine d’Antananarivo s’est imposée ce dimanche au stade de Barikadimy à Toamasina 1 à 0 face à Tia Kitra, but signé Lalaina (20e). Uscafoot conserve la quatrième place avec 15 unités, à un petit point d’écart derrière l’Ajesaia. L’équipe d’Alaotra-Mangoro a pour sa part, disposé de TFFC Mahajanga sur le score de 2 buts à 0, marqués par Christian (36e) et Mahery (87e) samedi toujours à Toamasina. Pas de vainqueur du côté de la conférence Sud, Jet Kintana et Zanakala FC se neutralisent un but partout à Mahitsy samedi, buts inscrits tous par le Barea Berajo, le premier contre son camp (59e) et le deuxième, le but de l’égalisation juste avant la fin du match (89e). Dato FC Farafangana a été tenu de son côté en échec sur un score vierge face au Mama FC à Manakara. Le match entre Disciples FC et 3FB prévu samedi au By-Pass n’a pas eu lieu car le club de Toliara n’était pas venu au match à l’heure prévue. D’après le règlement de compétition, 3FB est battu par forfait mais la CFEM n’a pas encore voulu officialiser le verdict.