MONTÉE DES EAUX – Des milliers de personnes bloqués à Behenjy

13 heures au stationnement Fasan’ny Karàna à Anosizato, hier. Des taxi-brousses de la ligne nationale, reliant Antananarivo à Fianarantsoa, débarquent, enfin dans le parc de ce stationnement, avec des passagers visiblement fatigués. Ils ont passé plus de temps que prévu, sur la route. « Notre arrivée à Antananarivo a été prévue à 7 heures du matin. Nous ne sommes arrivés que maintenant, à cause de la coupure de la route à Behenjy. Ce retard va perturber notre programme. Nous sommes venus ici pour passer un examen. Nous avions prévu de faire des dernières révisions, à cette heure-ci, malheureusement, nous sommes encore là et fatigués, en plus », s’inquiète Jerrison, étudiant en Droit à l’université de Fianarantsoa, qui va passer des examens dans la capitale, à partir de ce jour. La circulation sur la route nationale (RN) 7, à Behenjy a été coupée, à partir de 3 heures du matin, hier, face à la montée des eaux. Des fortes pluies se sont abattues dans cette zone et ont provoqué des inondations dans le village de Behenjy, ses rues n’étaient pas épargnées.

La circulation a été interrompue, pour éviter des risques d’accident. Le niveau de l’eau a mesuré plus d’un mètre. Les bouchons ont mesuré près d’une dizaine de kilomètres, selon les estimations. La gendarmerie estime à plus de cinq mille les personnes bloquées sur la RN 7. Cette coupure a gâché des programmes. Certains avaient un rendez-vous, d’autres ont prévu de revenir le jour même, une fois leurs courses terminées. Des véhicules transportant des corps qui allaient être inhumés dans leurs tombeaux familiaux ont, également, été obligés d’attendre la réouverture de la route pour passer. C’est vers 10 heures que la circulation a repris, hier. « Il a fallu démolir la clôture d’une propriété privée pour que l’eau s’écoule », note la gendarmerie. La source précise que les réseaux d’évacuation d’eau sont défaillants dans cette commune. Deux autres maisons se sont effondrées, suite à cette inondation. L’eau a envahi plusieurs maisons, dont les gargotes et les restaurants au bord de la RN7. Aucun dégât humain n’a été rapporté.