JÉRÉMY MOREL – «Je vais apporter de l’expérience»

Le défenseur des Barea à la Coupe d’Afrique des nations en Égypte en 2019, Jeremy Morel est arrivé hier après-midi. Le joueur du club français, US Montagnar­de que qualifie le sélectionneur Nicolas Dupuis de cadre pourrait devenir son successeur. Morel jouera peut-être ainsi la double confrontation entre Madagascar et la Centrafrique comme sa dernière sélection car il va plus tard suivre des formations pour pouvoir vraiment occuper le poste plutôt de technicien encadreur. Après les deux premières journées de qualification, avec la défaite d’entrée de 0 à 3 contre le Ghana qui n’était pas simple à digérer et s’enchaine par la suite le nul un partout à domicile contre l’Angola, Morel a souligné à son arrivé à l’aéroport qu’«il nous faut des points pour pouvoir espérer quelques choses dans cette poule. Aujourd’hui, je viens aussi pour aider l’équipe et essayer d’apporter de l’expérience». Quant aux deux rencontres face aux Fauves centrafricains, «Nous avons deux gros matches hyper importants et nous allons les prendre un par un. Nous allons essayer de tout faire pour prendre les trois points, puis essayer d’aller là-bas et de faire aussi un résultat, … pour avoir six points» a-t-il conclu.