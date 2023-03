Gisèle Ranampy, un acte de bonne foi

Avec le temps, on connaît de plus en plus la dernière configuration de l’exécutif du 20 février dernier. De source sûre, la non reconduction de Mme Gisèle Ranampy du département de la Fonction publique et des Lois sociales est loin d’être un limogeage.

Épouse de Dama Arsène Andrianarisedo devenu président de la CENI, ce membre du gouvernement depuis janvier 2019 a fait l’objet de critiques gratuites d’une partie des politiciens. Comme quoi le processus électoral est téléguidé par une dame membre du gouvernement ! Sachant pourtant qu’aucune disposition en vigueur n’interdit les liens de mariage dans les hautes fonctions des deux instances de la République.

En plus, ni Mme Gisèle Ranampy, ni son mari ne sont des militants de parti politique. Les deux sont des magistrats de premier grade respectueux de l’intégrité et de la déontologie professionnelle.

Après une discussion loyale et franche avec le président Rajoelina, Mme Gisèle Ranampy s’est retirée volontairement du gouvernement Ntsay Christian. En agissant ainsi, elle a veillé sur l’intérêt supérieur de la Nation visant un apaisement politique en cette période post-électorale. Voilà une décision salutaire, car il est rare de nos jours de voir une personnalité quitter de plein gré le gouvernement. Soit un véritable acte de bonne foi rehaussant à plus d’un titre l’image de Mme Gisèle Ranampy, un bon serviteur de l’Etat toujours en réserve de la République.

Ceci dit, aucune épée de Damoclès ne pèse plus sur la tête de Mr Dama Arsène Andrianarisedo dans la gestion de la CENI ! Ce qui rassurerait les partenaires étrangers, les politiciens de tout bord et l’opinion publique de son impartialité dans le processus électoral.

