FOOTBALL – CAN 2023 – Les Fauves avec dix-huit expatriés sont là

La délégation centrafricaine composée de trente-sept membres dont vingt-six joueurs est arrivée hier. Les Barea joueront contre les Fauves ce jeudi à 16 heures à Mahamasina.

Les Fauves sont là. La forte délégation centrafricaine de trente-sept membres a débarqué hier après-midi à l’aéroport international d’Ivato. Pas de changement, les dix-huit expatriés sur vingt-six Fauves du Bas-Oubangui retenus dans la liste définitive sont bel et bien en terre malgache. Les Fauves qui, apparemment, ont à peu près le même gabarit que les Barea, se montrent déterminés et calmes à l’arrivée à deux jours du match aller prévu ce jeudi au stade de Mahamasina. Un match capital entre les deux classés troisième et quatrième du groupe E comptant pour la qualification à la coupe d’Afrique des nations 2023. La rédaction a tenté de poser quelques questions au sélectionneur hispano-suisse, Savoy Raoul qui n’a pas encore voulu rien dire. La star de l’équipe Geoffrey Kondogbia qui joue à l’Atletico Marid en Espagne et Louis Mafouta, attaquant du club français, Quevilly Rouen en Ligue 2 et Tony Biakolo du Toulouse FC en France ont été parmi les expatriés centrafricains dans la délégation. Six de leurs expatriés évoluent en France, deux en Espagne et un chacun aux États-Unis, à Luxembourg, en Autriche, en Chine, en Irak et en Arabie Saoudite. Trois autres jouent en Afrique au Ghana, au Congo et au Nigéria. Les Fauves tateront le jardin des Barea cet après-midi à 16 heures, heure du match.

Au grand complet

Le Barea Jérémy Morel du club français, US Mon­tagnarde est arrivé avec le même avion que la délégation centrafricaine ainsi que les officiels du match dont les quatre arbitres rwandais, l’assesseur d’arbitre et le commissaire au match respectivement de nationalité mauricienne et kenyane. Quatre autres expatriés d’Europe sont également attendus hier en fin d’après-midi à savoir les deux éléments de l’AJ Auxerre, Rayan Raveloson et Kenji Van Boto, Loïc Lapoussin du club dauphin au championnat Belge, RU St Gilloise ainsi que le Luxem­bourgeois, Sylvio Ouassiero du F91 Dudelang. L’artisan du triplé du club saoudien Al Jandal, Njiva Rakotoharimalala a débarqué lui aussi hier soir. Le groupe sera au grand complet ce mercredi après l’arrivée de Dorian Bertrand qui joue au FC Arges Pitesti en Roumanie. Les protégés du sélectionneur Nicolas Dupuis ont effectué hier deux séances d’entrainement. Aujourd’ hui, à la veille du match aller, ils effectueront deux séances dont une dans la matinée et la dernière à 17 heures 15, juste après l’entrainement des Fauves prévu à 16 heures. La double confrontation entre Madagascar et la République centrafricaine sera retransmise en direct et diffusée sur la chaine nationale malgache TVM, peut-on lire sur la page Facebook du ministère de la Jeunesse et des Sports.