EXPORTATIONS – Le Qatar, l’écrin de choix de l’artisanat malgache

Une petite percée pleine de promesse. Comme ces avancées à petits pas qui vont gagner de l’ampleur en cours de route. « Exceptionnelle et d’une réussite totale en tout point de vue». Voilà comment, Sophie Ratsiraka, ministre de l’Artisanat et des métiers, a qualifié sa visite d’exploration au Qatar, du 6 au 10 mars, avec trois artisanes spécialistes du travail la soie de l’Imoron’Imania, des tresses de la vanille et des plats à base du coco de la Sava , des nattes conçues avec du raphia d’Analamanga, hier à son bureau aux 67 hectares. « Durant les jours d’exposition, nous avons eu la visite d’éminentes personnalités. Dont l’épouse de l’émir du Qatar, Chaikha Moza Nasser, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, celui de Sierra-Léone, Julius Maada Bio, le Premier ministre de la Gambie, et bien d’autres personnalités. Mais le plus marquant aura été cette émission spéciale diffusée par la chaîne de télévision Al-Jazeera sur Madagascar. Ce qui a fait connaître Madagascar un peu plus dans les richissimes pays du Golfe-Persique. Le Qatar invite Madagascar au mois d’octobre pour une exposition de six mois. Nous allons faire un tri des meilleurs artisans par voie de concours et recruter dans les autres régions que celles qui ont été sélectionnées » a soutenu Sophie Ratsiraka. Avant cette incursion au Qatar, les produits artisanaux malgaches ont déjà pu faire valoir leurs qualités dans des expositions à Paris, Milan, New-York, Burkina Faso, Mali, Canada, Dubaï, Togo, Maroc qui propose l’installation d’un centre de formation. Dans l’avenir, le ministère de l’Artisanat et des métiers va renforcer les collaborations avec les entreprises pour mettre à dispositions des artisans des matières premières en abondance. Le fer avec Ambatovy, l’huile de palme de Hita pour la saponification, 200 tonnes de tissus disponibles chez Socota. Sophie Ratsiraka, convaincue de la qualité des produits artisanaux malgaches, estime que le Qatar constitue un marché en plein essor. À saisir dans les plus brefs délais.