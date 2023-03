DOCUMENT ADMINISTRATIF – La délivrance de passeport encore suspendue

Certaines personnes sont rentrées bredouilles alors qu’elles voulaient préparer leur passeport, la délivrance de ce document administratif est encore limitée aux cas urgents. « Il faut beaucoup de temps pour acquérir ce papier. Je viens de Vangaindrano et je suis venue dans la capitale pour peaufiner les dernières formalités mais malheureusement je ne l’ai pas encore », se plaint un homme voulant garder l’anonymat. Nombreux sont ceux qui attendent encore que le service reprenne normalement. « J’en ai besoin pour candidater pour une bourse d’étude aux USA. L’échéance pour postuler à cette bourse approche. Je me suis renseigné mais la délivrance du passeport n’est pas pour bientôt», se désole une étudiante. Les demandes affluent mais certains demandeurs se plaignent de la lenteur des procédures. « J’ai déjà déposé ma demande depuis le mois de janvier et pourtant je continue de faire le va-et-vient mais je n’ai pas encore reçu une réponse positive », indique une mère de famille. Délai indéfini Selon les explications d’une source, la distribution est encore suspendue mais les personnes qui viennent auprès du service des passeports obtiendront des rendez-vous et devront revenir à la date indiquée. Pour hier, la date de la reprise n’était pas encore définie. Pour rappel, la limitation de l’obtention du passeport uniquement aux cas urgents a été annoncée vers la fin du mois janvier ; ce qui a pour motif une réorganisation technique au niveau du service des passeports. Ce « problème technique » ne serait pas encore résolu. Depuis le 30 janvier, le service en charge des passeports n’a pris que les dossiers urgents à savoir l’évacuation sanitaire ou encore pour mission, cas pour lequel le demandeur devrait se munir d’un ordre de mission.