DÉCORATION – Dezy «Monstre» élevé au rang du Chevalier de l’Ordre national

À titre posthume, l’ancienne star du football malgache, Désiré Rakotonirina dit Dezy «Monstre», décédé ce dimanche, a été élevé au rang du Chevalier de l’Ordre national hier matin avant de rallier à Lavahiky Miarina­varatra dans le district de Fandriana où il va être inhumé ce mardi. La cérémonie qui s’est tenue au palais des sports à Mahama­sina a été honorée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la fédération malgache de football et quelques-uns de ses anciens coéquipiers. «Il jouait bien et il était sympathique (…) Il avait une très bonne condition physique (…) Si tu fais quelque chose de bien, les gens vont toujours t’apprécier. À notre époque, nous avons joué pour les spectateurs, le peuple malgache et pour le pays» témoigne René Samuel Andrianarijaona dit René kely, un de ses anciens coéquipiers au sein du Club M. «Il était le pilier de notre équipe quand nous étions sous le maillot de l’ACT Les Routiers Tsiroanomandidy… Nous avions échoué aux tirs au but en finale du championnat de Madagascar contre le HTMF Mahajanga… Il m’a appris la technique du une-deux avant chaque entrainement et j’ai pu par la suite rejoindre le Club M» relate pour sa part, François Samuel Randrianoelison dit Samjo, ancien membre de l’équipe nationale.