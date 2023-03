Commémoration du 29 mars 1947

Les événements pour commémorer le 29 mars 1947 commenceront officiellement ce jour par une cérémonie sur le jardin du lac Anosy. Une cérémonie étatique et militaire qui sera suivie d’autres, et dont le point d’orgue sera constitué par les événements qui se tiendront à Antananarivo, Moramanga et Manakara, le 29 mars. Depuis hier, le ministère de la Défense nationale a publié le logo officiel des 76 ans de l’insurrection d’indépendance, avec la devise dont la traduction libre est : “Lutte d’indépendance, solidarité pour le patriotisme”. .