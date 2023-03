ANTSIRANANA – Deux navires de guerre indiens se bousculent au portillon

Depuis hier, lundi, ils occupent la quasi-totalité de la longueur du port d’Antsiranana. Le premier navire est de l’INS Tir, navire d’entraînement exclusif des cadets.

Mis en service en 1986, Il s’agit du na­vire le plus ancien du 1TS et il est équipé de toutes les installations de formation modernes afin d’offrir aux stagiaires une exposition complète aux divers exercices.Tandis que le deuxième est le garde-côte ICGS Sarathi, un navire polyvalent capable d’opérer dans toutes les conditions météorologiques. Mis en service en septembre 2016 et équipé d’aides à la navigation et à la communication de pointe, ce bateau est une plateforme idéale pour guider et former les jeunes officiers stagiaires en tant que futurs dirigeants.

En fait, ce sont exactement des navires du premier escadron d’entraînement qui assure la formation des élèves-officiers, des garde-côtes et des pays étrangers amis. Cet escadron est placé sous la direction du commandant de la marine du Sud, basée à Kochi. Ils sont tous fabriqués en Inde selon les explications. Ces navires rappellent aux Antsiranais habitués l’escale du groupe école de la marine française Jeanne d’Arc, de l’époque . Cette fois, la marine indienne prend le relais. Au total, ils ont débarqué plus de trois-cent cinquante marins indiens dans la capitale du Nord , pour une visite de trois jours. Après l’accostage au quai, les pachas de deux navires, respectivement le capitaine de vaisseau Sarvpreet Singh et le commandant Paritosh Gosh, accompagnés de l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar Bandaru Wilsonbabu, ont effectué une visite de courtoisie conjointe auprès des autorités locales civiles et militaires, chez le gouverneur de la région Diana . « Nous sommes ici pour former nos jeunes officiers , mais nous avons aussi le plaisir de partager nos expériences et notre savoir-faire aux vôtres. C’est l’objectif principal de notre escale » a précisé le timonier de l’INS Tir.

Séance de yoga

Dans la soirée, une réception a été donnée à bord des navires pendant laquelle ont été invités les personnalités politico-administratives de la région, des chefs militaires et des religieux. Mention particulière pour la présence des indo-pakistanais de la ville. Puis, toutes ces autorités ont été invitées à assister à une séance de yoga qui se tiendra à bord du bateau le deuxième jour . Puis, les bateaux seront ouverts au public durant les après-midis des deux derniers jours d’escale. Une flottille composée de quatre bâtiments de guerre de la marine indienne Mumbai , Deepa,Talwar, et Teg, a déjà fait escale à Antsiranana en octobre 2014. En 2016, le patrouilleur des garde-côtes indiens « Smarth » a fait un passage à Toamasina , ainsi que la frégate Trikand à Antsiranana. Ces visites fréquentes aux ports malgaches sont la preuve de l’excellence de la coopération militaire indiano-malgache ainsi que des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon les informations fournies , actuellement, les marins des Forces Navales malgaches continuent de fréquenter des écoles et les centres d’instructions de la marine indienne en Inde . L’ancien ministre de la défense nationale a également effectué des visites en Inde.