Tsiroanomandidy – Un vieil homme charcuté à mort

Crime odieux à Mavoravina Ambatofotsy Tsena dans la commune rurale de Bemahatazana Tsiroanomandidy. Dans l’après-midi d’avant-hier aux alentours de 13 heures, le foyer d’un vieux couple a été assailli par une escouade de bandits armés. Le chef de famille a eu une mort tragique.

Après l’avoir fusillé, les bandits l’ont tailladé à l’arme blanche. Son épouse est, pour sa part, blessée selon les informations communiquées.

Les bandits ont emporté deux zébus. Après s’être emparé de leur butin, ils ont quitté les lieux, laissant pour mort le chef de famille. Le maire de la commune rurale de Bemahatazana dénonce un phénomène d’insécurité mettant en danger la vie de la population. En partageant sa position par rapport à cette affaire, il dénonce des relations conflictuelles parmi les élus et responsables locaux et ce seraient des victimes innocentes qui en feraient par la suite les frais. L’élu de Bemahatazana à manifesté sa profonde désolation par rapport à ce crime commis avant-hier et appelle à une prise de mesures radicales pour renforcer la sécurité. La gendarmerie nationale a fait le constat et ouvert une enquête. La traque de la bande qui a frappé et tué est engagée.