Sofia – Série de mesures judiciaires contre des maires

Des maires élus dans la région Sofia manifestent leur désarroi. En trois mois, l’un d’entre eux a été condamné à perpétuité et deux autres jetés en prison pour faute de gestion et affaires de corruption.

Du grain à moudre de maires dans la région Sofia. Traduit devant le Pôle anti-corruption à Mahajanga la semaine passée, le maire de la commune rurale de Port Bergé II a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Marofoto, la semaine passée. Son incarcération est l’aboutissement d’une investigation conduite par le Bureau anti-corruption (Bianco). Selon les informations communiquées, un manquement dans la tenue de la caisse et des affaires de la commune sont à l’origine des pour­- suites.

En l’espace de trois mois, l’élu de Port-Bergé II est le troisième maire de la région Sofia à avoir des démêlés avec la justice. Au mois de décembre, le maire d’Anjiabe, dans le district de Mandritsara a été condamné à perpétuité. L’élu est accusé dans une affaire de meurtre commis au mois d’octobre 2021 dans laquelle il est identifié comme étant le commanditaire.

Traduits devant le parquet, ses cinq coaccusés, placés sous mandat de dépôt, ont tout essayé pour le disculper à l’audience, mais il n’a pas échappé pour autant à la condamnation. Au sein de la commune, c’est l’adjoint au maire qui dirige les affaires courantes.

Insurrection

Toujours au mois de décembre dans le district de Mandritsara, le maire d’Antsoha a été à son tour jeté en prison. Celui-ci a été inculpé dans une affaire de détournement de deniers publics. Livré devant le Pôle anti-corruption à Mahajanga, il a été lui aussi incarcéré à la prison de Marofoto à Mahajanga.

Un trou de trente-cinq millions d’ariary, destinés à la distribution de riz à des prix abordables pour la population, a pesé sur la balance lors de son passage au parquet.

Cette série de prise de mesures judiciaires à l’encontre des maires de la région Sofia font jaser. Des élus au niveau des autres communes rassemblées dans les districts sont sortis de leur gond, indiquant que des mesures sévères ont été prises délibérément. En saisissant la balle au bond, ils clament haut et fort que beaucoup de maires de la région n’ont reçu aucune formation en gestion et administration de collectivités décentralisés et sont, de ce fait, exposés à des risques de fautes de gestion qui risquent fort de les envoyer derrière les barreaux.

Dans la même lancée, ils déplorent l’inertie des parlementaires élus dans leur province, notamment les sénateurs qui ont voix au chapitre dans le contrôle et l’appui aux collectivités décentralisées. Les maires insurgés entendent tirer la sonnette d’alerte en faisant une déclaration ce jour à Antsohihy.