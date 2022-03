Santé infantile – Les hôpitaux submergés d’enfants grippés

Une épidémie de grippe sévit. Les enfants qui souffrent de difficultés respiratoires occupent la plupart des places dans les hôpitaux.

Trouver un lit disponible dans un hôpital pédiatrique se complique. Les chambres d’hôpitaux sont envahies par des enfants qui souffrent de difficultés respiratoires. « Une virose respiratoire circule, en ce moment. C’est la raison pour laquelle, il est difficile de trouver une place libre dans un hôpital. Presque la plupart des hôpitaux affiche complet », indique un médecin qui travaille dans un hôpital pédiatrique de la capitale, hier. Lorsqu’il n’y a plus de place, les médecins de garde réfèrent le patient dans un autre hôpital, où il y a des places libres. « Nous sommes au pic de l’épidémie. Il y en a deux entre les mois de novembre et de mars. C’est le deuxième », précise un autre médecin, pour expliquer le nombre important d’enfants asphyxiés, hospitalisés, en cette période.

Le rhume, la fièvre, les toux sont les premiers symptômes de cette maladie. La maladie peut s’aggraver. si elle n’est pas prise en charge à temps, elle peut évoluer en bronchiolite ou en crise d’asthme. C’est là que l’hospitalisation devient obligatoire. Le patient doit être placé sous oxygène, pour éviter la dégradation de son état de santé.

Respecter les traitements

Il y a cependant, des enfants qui souffrent encore de problèmes respiratoires, malgré des traitements entamés assez tôt. « Je l’ai déjà emmené chez un médecin. Il a déjà pris des médicaments. Et le voilà en détresse respiratoire », témoigne une mère de famille. Ce cas ne serait pas isolé. « C’est l’évolution naturelle de la virose. Le patient peut se rétablir après un rhume et des toux. Mais son état peut, également, s’aggraver. C’est suivant la prédisposition de chaque individu », explique un médecin. Les enfants qui souffrent d’allergie, ceux qui vivent dans un espace fermé ou là où il y a des pollutions, sont les plus exposés aux difficultés respiratoires. « Il n’y a pas de traitement spécifique pour la virose. C’est l’anticorps qui lutte contre le virus. L’important, c’est de suivre les instructions des médecins et de respecter les traitements », recommande notre source.

La virose peut être évitable, comme toute maladie virale. « Il est important de protéger les enfants contre tout type de pollution. Il faut, également, respecter l’hygiène. Se laver les mains fréquemment, et porter un masque, lorsqu’on est en contact avec l’enfant », conseillent les professionnels de santé.