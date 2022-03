Route Nationale N°4 – Menace de coupure à Tsaramandroso

La crainte d’une coupure totale de la circulation hante les usagers de la RN4 reliant Mahajanga à la capitale, en particulier entre Tsaramandroso et Ambondromamy.

Le pire est à venir ! Samedi, la circulation a été totalement perturbée à cause d’un affaissement d’une portion de la RN4, d’environ 150 mètres environ. Si les véhicules légers et les taxis-brousse ont pu passer, les poids lourds, les camions-citernes et les semi-remorques ont dû attendre des heures par crainte d’aggraver les dégâts. « Nous avions pu passer, mais un par un, par prudence. Des camions aussi ont pu traverser, mais ils ont dû rouler très doucement. Nous avons quitté Antananarivo, vendredi vers 17h30, e t sommes arrivés à Mahajanga, samedi vers 9h30», explique le chauffeur d’un taxibrousse d’une coopérative nationale.

L’infrastructure routière entre Ambondromamy e t Tsaramandroso présente de nombreux dégâts, des fissures, des crevasses, des chaussées craquelées. « Les camions peuven t toujours circuler à Tsaramandroso RN4. Mais un risque d’embouteillage est à craindre. C’est dans cette optique que des éléments de la Gendarmerie nationale sont déployés pour règlementer la circulation et surtout assurer la sécurité de ces camions qui transportent des marchandises, car des poids lourds ont été bloqués sur place », explique le coordonnateur régional de l’ATT de Mahajanga, Toky Rahaingo. Les conséquences d’une éventuelle coupure de la RN4 sont importantes.

Menace

Le transport des produits essentiels tels que le gaz, le carburant et l’oxygène vers la capitale pourrait être mis en cause. L’accès des véhicules pour le transport des produits de première nécessité, des légumes et des fruits ainsi que d’autres marchandises vers Mahajanga serait aussi menacé de coupure, si des mesures drastiques ne sont pas prises par les responsables.

Le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, et son équipe ont effectué une descente pour constater de visu les dégâts le long de la RN4 après son périple sur la RN6, ce weekend. La situation au PK 232 d’Antsinjorano, un des points noirs sur cette nationale et un grand cauchemar pour les usagers, ainsi qu’au Pk 371+900 entre Maevatanàna et Ambondromamy, a été le but de la mission.

Actuellement, des travaux sont encore sur ce dernier point. Un des os de cette route nationale. Le ministre des Travaux publics a mis en exergue le respect des normes et de la qualité spécifiée à l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. Le but est que l’infrastructure mise en place soit durable. Il a également rappelé le respect du calendrier d’exécution des travaux.

La RN4 constitue une artère très importante car elle relie la ville de Mahajanga à plusieurs régions.