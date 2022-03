Madagascar-Djibouti – Pour un renforcement de la coopération

Lors de son récent déplacement à Djibouti où il a participé à la treizième Conférence des Présidents d’Assemblée de la Région A frique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), le président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa, a rencontré plusieurs autres chefs de délégation, dont notamment le président de l’Assemblée nationale de Djibouti Mohamed Ali Houmed. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale, à commencer au niveau des Parlements des deux pays. Un accord a été initié à cet effet, et pourrait être conclu prochainement. Le Djibouti représente une forte potentialité d’échanges divers avec Madagascar dans un cadre de coopération Sud-Sud. Une opportunité à saisir d’autant plus qu’une communauté malgache est déjà présente dans le pays.

Par ailleurs, Herimanana Razafimahefa a également reçu le ministre de la Santé de Djibouti, le Dr Ahmed Robleh Abdilleh, ainsi que l’ancien Premier ministre et président en exercice de la section djiboutienne de l’APF, Dilieta Mohammed Dilieta. Les deux parties ont eu un échange fructueux sur la coopération entre Madagascar et le Djibouti dans le domaine de la santé et dans d’autres domaines qui pourraient être d’intérêts communs pour les deux pays.

Enfin, une rencontre avec les membres de la délégation du Maroc a aussi eu lieu, au cours de laquelle il a été encore question du renforcement de la coopération bilatérale déjà existante.