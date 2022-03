Journée mondiale des contes – Les enfants d’Anjoma Betoho privilégiés

Il était une fois, la journée mondiale des contes. Il s’agit là d’un événement inédit, d’une célébration tout aussi exceptionnelle et fédératrice qui se fête de manière ponctuelle à travers le monde chaque 20 mars.

Un art oratoire et littéraire incontournable pour nourrir l’imaginaire, ainsi que la créativité des plus jeunes, le conte joue également un rôle important dans la pédagogie de la lecture. Que l’on soit, libraire, bibliothécaire ou responsable au sein d’une médiathèque, mais par-dessus tout conteur, il est ainsi d’usage de perpétuer les valeurs de ces con tes de no t re enfance.

Pour Madagascar, la célébration de la journée mondiale des contes de la part du ministère de la Communication et de la culture a été particulière cette année. La ministre Lalatiana Andriantongarivo ayant privilégié la rencontre avec les jeunes enfants pour l’occasion. Entre échanges, découvertes, mais surtout des moments de communion exclusive autour des contes malgaches, la ministre a enchanté de sa présence les jeunes de la commune d’Anjoma Betoho. Un moment privilégié que le public a pu suivre sur la chaîne nationale également.

Cette célébration reste aussi l’occasion de rappeler que les contes, les conteurs et conteuses ne s’adressent pas uniquement aux enfants. Nombreux sont ceux et celles, parmi ces artisans des mots, qui obtiennent aussi les oreilles d’un public adulte et initié, car c’est une pédagogie par l’art. Le but étant de donner l’envie et le goût de lire par le lien essentiel entre « parole orale » et « parole écrite ».