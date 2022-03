Finances publiques – La nomenclature budgétaire à moderniser

Un outil qui date de 2005 peut se révéler être un handicap dans la gestion des finances publiques. Un atelier de cinq jours se tient depuis hier au Radisson Blu de Tana Water front pour moderniser la nomenclature budgétaire de l’État, NBE.

Une nécessité absolue. Que ce soit Rindra Hasim­- belo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon ou Bruno Imbert conseiller technique auprès du MEF, tous ceux qui ont pris la parole hier au Radisson Blu pour lancer un atelier de cinq jours, ont reconnu la nécessité de moderniser la nomenclature budgétaire de l’État. Afin d’améliorer l’efficacité et la performance de la gestion des finances publiques.

Selon les explications données à cette occasion, « la NBE peut permettre de mieux suivre la Politique générale de l’État et des politiques publiques de façon générale. Le MEF est engagé dans la modernisation du système et des processus de la gestion des finances publiques. Un des grands chantiers concerne la réforme de la NBE ».

Des lacunes

Peu connue du grand public, la NBE constitue une composante fondamentale dans tout le système en question. Puisqu’elle renvoie à la façon dont les recettes et les dépenses sont identifiées. La NBE de Madagascar, élaborée en 2005 n’est plus conforme aux standards internationaux. Les récents rapports de la Cour des Comptes sur les ventilations des fonds alloués pour lutter contre la propagation du coronavirus, ont révélé des lacunes dans les rouages financiers mis en place.

Conscient de cette situation et des enjeux qui en découlent, le MEF, en collaboration avec ses principaux organismes, comme la Direction générale des finances et des affaires générales, DGFAG, ainsi que la Direc­tion générale du Trésor, DGT, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers s’attèle à remodeler la NBE. Des représentants des ministères des Travaux publics, de l’Éduca­tion nationale et de l’Intérieur et de la décentralisation participent à cette réunion de travail, au bout de laquelle il est attendu la nouvelle esquisse de la NBE. L’écha­faudage de la nouvelle nomenclature.