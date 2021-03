 » Questions pour un champion  » – Sacre du Malgache Joro Ramiandrarivo

La « Success story malgache» du jour nous vient directement de l’Hexagone. Une belle prouesse après un parcours exceptionnel, c’est ainsi que se décrit humblement le succès de Joro Ramiandrarivo. Un homme de culture, particulièrement passionné par la littérature française depuis sa tendre jeunesse, il s’agit d’un père de famille qui fort d’une connaissance unique en culture générale a su se démarquer du lot dans le cadre de l’incontournable émission française « Questions pour un champion ». Avec toute l’humilité qu’on puisse reconnaître d’un malgache, Joro Ramiandrarivo s’en est alors allé conquérir le prestigieux titre de Champion de l’émission dans la catégorie « Spécial langue française » de cette année. Une belle réussite de qui a fait la fierté de toute une nation tout au long de ce week-end, lui qui a su s’affirmer avec aisance tout au long de la compétition. D’autant plus que pour Joro Ramiandrarivo, « Questions pour un champion » c’est plus qu’une simple émission, c’est véritablement pour lui une quête de savoir, mais surtout un défi à la hauteur même de se s connaissances. Bien avant Samuel Etienne à la présentation depuis 2016, Joro y a déjà fait la rencontre du mythique Julien Lepers dans cette même compétition il y a de ça près d’une décennie, à l’époque il s’est alors incliné en finale face au représentant du Sénégal. Résidant actuellement dans la ville de Strasbourg avec sa famille, on lui reconnait des études dans les Métiers de la communication audiovisuelle au sein du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM ), des études en Communication territoriale et publique à l’université de Lorraine, des études en Communication des organisations à l’université Paul Valéry de Montpellier, ainsi que des études en Communication à l’université d’Antananarivo. Un excellent communiquant donc, qui grâce à ses connaissances a porté haut l’étendard du pays.