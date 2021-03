Football – Barea : Métanire et Faneva premiers arrivés

Métanire et Faneva ont débarqué à Addis-Abeba hier. Les autres internationaux les rejoindront sur place. Revoyons les différents itinéraires menant vers la capitale éthiopienne.

États-Unis. Romain Méta­nire a été le premier à arriver à AddisAbeba, hier. Il a quitté les États-Unis samedi. Le défenseur latéral du Minnesota United a été accueilli par les dirigeants fédéraux à son arrivée.

Il se dit « fatigué du long voyage et du décalage horaire », mais « très motivé pour aller chercher la qualification ». Après s’être reposé, la Machi­ne sera opérationnelle pour le match contre l’Éthiopie, ce mercredi à Bahir Dar.

Moyen-Orient. Faneva Andriatsima a quitté la péninsule arabique, hier matin. L’attaquant du Al-Hamriyah a débarqué dans la capitale éthiopienne dans l’après-midi. Avec Métanire, ils sont les premiers sur place. Les deux autres éléments venant du Moyen-Orient, Carolus Andriamahitsinoro et Ibrahim Amada sont attendus ce lundi.

France. Plusieurs internationaux se sont donnés rendez-vous à Paris hier, avant de rallier ensemble Addis-Abeba dans la nuit. Citons Voavy Paulin, Hakim Abdal­lah et Loïc Lapoussin en provenance respectivement d’Égyp­te, du Luxem­bourg et de la Belgique ; Ibrahima Dabo, Pascal « Bapasy » Razakanantenaina et Mamy Gervais Randrianarivoa en provenance de La Réunion; ainsi que les pensionnaires des différents championnats français (ndlr: Ligue 1, Ligue 2 et National 2). Concernant Sylvio Ouassiero, il devait encore disputer un match du championnat luxembourgeois, hier soir.

Au complet

Madagascar. Les neuf locaux de l’Orange Pro League sont au complet. Citons Nina Razakanirina, Ando Rakotondrazaka, Jean Claude « Lôlôdy » Marobe, Naina Théo, Rajo Razafin­drabe, Jean François « Bancé » Rakotonirina, Dôddy Rako­toa­risoa, Tsito Razafindrasata et Lalaina Manampisoa. Ils ont embarqué sur un vol spécial en partance d’Ivato, hier soir, en compagnie de Njiva Rakotoharimalala et Arohasina « Dax » Andrianarimanana. Le sélectionneur, Nicolas Dupuis, ainsi que ses assistants, Léonie Rakotovao et Mika Rabeson, étaient aussi à bord de l’avion. Un Airbus A320 les a transportés à Addis-Abeba dans la nuit.

Éthiopie. Le plan de vol de l’avion spécial a été modifié. L’Airbus devait aller directement à Bahir Dar initialement. Mais il a finalement atterri à Addis-Abeba. «Toutes les formalités administratives doivent se faire dans la capitale », a-t-on expliqué du côté de la Fédération. Tous les joueurs et le staff technique se concentrent donc dans la capitale éthiopienne. De là, ils prendront un vol pris en charge par les autorités locales, ce lundi matin, direction Bahir Dar.

Cette localité se trouve plus précisément à 500 km au nord. Le règlement de la CAF exige que le pays hôte organise un déplacement par voie aérienne pour une telle distance.

Raoul appuie sur l’intérêt de la Nation

Dans une lettre adressée aux passionnés de ballon rond, Raoul Arizaka Rabekoto a qualifié les matches contre l’Éthiopie et le Niger d’ « étape cruciale ». Le président de la Fédération Malgache de Football a affiché comme ambition de remporter « une double victoire ». Il a appelé à la solidarité de tous derrière cet objectif de qualification : « Il est temps de mettre les rancœurs de côté… Nous incitons tout un chacun à ne tenir compte que de l’intérêt de la Nation. »