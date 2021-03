Facilitation des échanges – « ePhyto » pour les certificats phytosanitaires

À l’ère de la numérisation. Le projet « ePhyto » offrira un coup de pouce au secteur de l’agro-alimentaire. « ePhyto » numérisera les certificats phytosanitaires requis pour le commerce international des végétaux et produits végétaux. Ces derniers ont représenté 35% des exportations totales de Madagascar en 2019. « Les certificats établissent la provenance des expéditions et voient si elles répondent aux normes sanitaires de chaque pays » explique un communiqué de la direction des Douanes.

La numérisation abandonne le processus long de la paperasserie dans les échanges avec les partenaires commerciaux. La numérisation, plus fluide et moins coûteuse sera bénéfique pour les petites et moyennes entreprises qui sont souvent découragées par les lourdeurs administratives. Toujours dans cette optique de facilitation des échanges, un dispositif de « décision anticipée », relatif à la classification tarifaire et l’origine douanière, sera mis en place.

Ce dispositif permettra aux entreprises d’avoir un avis juridique sur l’application de la législation douanière avant l’importation ou l’exportation des produits. « Le Comité national de facilitation des échanges de Mada­gascar (CNFE), s’est posé comme vision la réduction de 50% le délai de passage aux frontières et de 15% les coûts liés au dédouanement d’ici 2023» a déclaré Ernest Zafiva­nona Lainkana, directeur général des Douanes.