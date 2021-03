Andry Rajoelina – « L’alternance démocratique est seul gage du développement »

« Il faut en finir avec les crises politiques et les destabilisations. Cela ne mène nulle part et appauvrit davantage le pays ». C’est l’avis du président de la République face aux menées subversives de l’opposition ces derniers temps. Il est d’accord pour l’existence de l’opposition qui joue son rôle dans la démocratie mais non pour les actes de déstabilisation. « J’étais absolument contre le régime précédent, mais je me suis tu, j’ai attendu sagement l’élection car l’alternance démocratique est seul gage du développement » rappelle-t-il.

Pour illustrer ses propos, Andry Rajoelina a souligné que si on arrive à organiser trois élections présidentielles dans une alternance démocratique, on pourrait un niveau de croissance à deux chiffres. « Le PIB par habitant pourrait atteindre 4000 dollars contre 500 dollars actuellement » a-t-il annoncé.

L’histoire a montré qu’après chaque crise le niveau de l’économie se dégrade davantage, la pauvre té empire. C’est ainsi depuis 1991. Après les crises de 2002, 2009 le PIB par a toujours diminué. Actuellement la Banque mondiale estime que le revenu par habitant est de 1,5 dollar par jour et que 77% de la population se trouvent dans une pauvreté extrême avec la crise sanitaire.

Ce n’est donc pas une nouvelle crise politique qui pourrait améliorer cette situation. « Certains pensent encore au hazalambo et au zanadambo dans leur discours. Il ne faut plus y revenir. C’est derrière nous maintenant. Il faut désormais regarder devant » affirme le président en faisant allusion à certaines incitations à la haine des ténors de l’opposition. Andry Rajoelina rappelle qu’il faut respecter le choix des électeurs et le fait de défendre ce choix n’est pas de la dictature. « Les forces de l’ordre son t censées défendre les personnes et leurs biens mais aussi la démocratie » a-t-il fait remarquer pour répondre à ceux qui reprochent aux forces armées d’être une force de répression et d’oppression.