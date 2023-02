VIOL – Une marche solidaire pour renforcer la lutte

Comme chaque année, l’association TAO prévoit d’organiser plusieurs actions pour développer des actions de sensibilisation et d’accompagnement, dans le cadre de la lutte contre le viol. Cette année encore une marche solidaire est prévue se dérouler en parallèle avec l’événement Run and Bike. “ Chaque jour, au moins trois enfants sont victimes de viol. Dans le meilleurs des cas, ces situations sont pointées du doigt mais résolues à l’amiable, dans le pire des cas elles sont banalisées et multipliées”, peut-on lire sur le site du cagnotte de l’association TAO. Une campagne de prévention est prévue dans trois écoles en 2023. De plus, dans le cadre de l’accompagnement, la mise en place de groupes de parole est organisée. Vingt victimes seront accompagnées médicalement et dans les démarches judiciaires. L’association TAO œuvre dans la sensibilisation du grand public sur ces crimes. Pour soutenir ses actions de sensibilisation et d’accompagnement, cette association organise une collecte de fonds. L’année dernière, l’événement a été une réussite puisque le mouvement “stop viol”, à travers Run and Bike, a reuni beaucoup de partipants.