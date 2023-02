TOAMASINA – Des explosions de gaz font deux blessés

Des bouteilles de gaz stockées en nombre important dans une maison en construction ont pris feu puis explosé suite à une fuite. Deux blessés ont été admis à l’hôpital.

Une série de déflagrations a secoué la parcelle 11/47 de Mangarano à Toamasina. Des explosions de bonbonnes de gaz ont provoqué un incendie et fait deux blessés. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital. Le drame s’est produit dans la matinée d’hier dans une maison en construction où étaient entreposées des bonbonnes de gaz butane, dont certaines étaient encore pleines.

De source auprès de la commune urbaine de Toamasina, une fuite de gaz sur l’une des bouteilles serait à l’origine de l’accident. Une simple flamme a par la suite suffi à provoquer un embrasement qui a entraîné une réaction en chaîne. En quelques minutes, des bonbonnes de gaz ont explosé les unes après les autres. L’incendie a néanmoins pu être retenu derrière les murs en parpaing ainsi que les ossatures en béton de la construction où les bouteilles étaient stockées.

Intervention difficile

Cet accident est survenu dans le chantier d’un bâtiment où des travaux sont en cours d’exécution. Parmi les personnes qui s’y trouvaient, deux ont été blessées et dû être évacuées d’urgence à l’hôpital. Les autres ouvriers qui s’y trouvaient ont eu pour leur part plus de peur que de mal. Les sapeurs-pompiers de la ville de Toamasina sont venus à la rescousse, sitôt alertés. Lors de l’intervention, il leur a fallu établir un périmètre de sécurité et éloigner les badauds qui s’étaient exposés au danger. Des éléments des forces de police se sont également dépêchés sur les lieux. Les soldats du feu se sont heurtés à des difficultés. Il leur a fallu éteindre les bouteilles embrasées, arroser celles qui risquaient d’exploser à leur tour, et faire sortir celles qui constituaient des menaces. Lors de l’intervention, les sapeurs-pompiers ont été contraints de ramper à même le sol pour atteindre les foyers de l’incendie. Au total, ils ont dégagé quarante-quatre bouteilles de gaz butane. Les blessés sont hors de danger. La commune urbaine de Toamasina incite la population à ne pas conserver des bonbonnes de gaz non utilisées en nombre important afin d’écarter tout danger potentiel.