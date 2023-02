RUGBY – CONTRÔLE – Un satisfecit donné au Malagasy Rugby

Une délégation de Rugby Afrique et World Rugby est de passage à Madagascar pour faire un contrôle et une évaluation de Malagasy Rugby depuis la semaine dernière.

Coralie Van Den Berg, représentante de la Fédération internationale de Rugby (World Rugby), et responsable des partenariats en Afrique chez World Rugby, a passé au crible toutes les activités et la gestion de Malagasy Rugby dans l’optique d’un nouveau modèle d’investissement de la part du World Rugby, qui sera mis en place en 2024.

Coralie Van Den Berg a annoncé avoir constaté la réalité du rugby malgache et être ravie de tout ce que sa délégation a constaté à Madagascar. Elle est satisfaite de tous les rapports de la commission de la Fédération. Madagascar est une des nations les plus importantes du rugby en Afrique après l’Afrique du Sud en termes de nombre de participants et de clubs. Madagascar va bénéficier d’un nouveau financement et le lancement d’un nouveau projet « Get Into Rugby 2.0 », un programme de participation de masse auquel Madagascar fait partie, aux côtés du Zimbabwe (Afrique), de l’Inde (Asie), du Brésil (Amérique du Sud), du Canada (Amérique du Nord), et des Pays-Bas (Europe).

Quitus

Malagasy Rugby a reçu une sorte de quitus traduit par le satisfecit donné par Rugby Afrique et World Rugby. Signe de confiance, Madagascar va héberger la Coupe d’Afrique de rugby féminin à XV 1ère division au mois de mai, regroupant l’Afrique du Sud, le Kenya et le Cameroun. La meilleure équipe se qualifiera au tournoi international « WXV », un nouveau tournoi lancé

par World Rugby dont la 1ère édition aura lieu en fin d’année.

Le WXV est un tournoi dont les équipes participantes pour 2023 seront deux équipes européennes, la quatrième meilleure équipe du tournoi interrégional comprenant les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie (Océanie / RAN), ainsi qu’une équipe d’Océanie, une d’Asie et une d’Afrique.

Et Coralie Van Den Berg de conclure: « Vous avez de grands atouts à faire valoir, profitez-en, exploitez-les biens. Il faut travailler dans l’unité. Nous sommes vraiment derrière vous, derrière cette Fédération ».