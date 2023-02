MJS-PASSATION – André Haja Resampa prône la continuité

Moins de 48 heures après sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa s’est installé officiellement et a pris les rênes de son département.

Onze mois jours pour jours après la dernière passation de l’année 2022, l’ancien ministre sortant Tinoka Roberto a passé le flambeau au nouveau ministre entrant, André Haja Resampa, hier lors d’une passation de service effectuée au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, à Ambohijatovo.

À six mois de l’ouverture de la onzième édition des Jeux des îles de l’Océan indien, qui se jouera à Madagascar du 25 août au 3 septembre, le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports aura fort à faire en arrivant en pleine préparation de ce grand rendez-vous des îles de l’Océan Indien. À ce jour, rien de concret ni de solide n’ont été bien ficelés. Les îles voisines, la Réunion et l’Île Maurice, commencent à chercher un plan B au cas où Madagascar ne serait pas prêt à temps ou au cas où les tenants du pouvoir ne présentent pas des arguments solides pour convaincre toutes les parties concernées.

Cependant, le nouvel homme fort de la Place Goulette a montré un nouveau dynamisme et une belle détermination. Lors de sa prise de parole, il a précisé: « Je vous donne ma parole et je promets de faire de mon mieux pour la réalisation des travaux qui nous attendent. Nous allons poursuivre et achever à temps les travaux déjà commencés et nous donnons priorité à la préparation et l’hébergement à la maison de la onzième édition des JIOI de 2023 ».

Des retards

Et André Haja Resampa de continuer: « L’accompagne­ment de nos athlètes, des sportifs et de l’équipe nationale se poursuivra, tout comme la construction des infrastructures et surtout les réformes du secteur sportif ».

Le nouveau ministre André Haja Resampa a martelé que les jeunes ne seront pas oubliés. Les actions en leur faveur seront renforcées. Les jeunes ont besoin d’une prise en main, de soutien et d’assistance pour réussir mieux dans ce qu’ils vont entreprendre et ne pas faire les mauvais choix.

Les travaux de construction et de rénovation des infrastructures prévues pour recevoir les différentes disciplines sportives aux JIOI de 2023 accusent du retard. Ce seront surtout les grands chantiers qui attendent le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports.

Tinoka Roberto, le ministre sortant a quant à lui rappelé que les deux hommes se connaissent depuis bien longtemps, depuis l’avènement de la Transition. « Beaucoup de choses vous attendent, monsieur le Ministre, et je vous souhaite le meilleur dans toutes vos entreprises, surtout la préparation et l’hébergement des Jeux des îles. J’invite tout le personnel du ministère à se donner la main pour aider le nouveau ministre », confie Tinoka Roberto.