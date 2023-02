MÉTÉO – Freddy parcourt le pays du Sud-Est au Sud-Ouest

Après son atterrissage à Mananjary, hier soir, Freddy poursuit son chemin vers l’Ouest-Sud-Ouest. Il parcourt le pays du Sud-Est au Sud-Ouest, et va certainement laisser des dégâts dans les régions qu’il traverse. « Il diminue d’intensité, une fois sur terre. Mais il sera encore accompagné de vents violents, des rafales et des fortes pluies. », notait Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie, hier. L’œil de ce cyclone est prévu traverser Mananjary, Ifanadiana, Fianarantsoa, Ihorombe, Atsimo Andrefana, ce jour. Le temps dans les 150 km autour de l’œil de Freddy se dégraderait. Il est prévu sortir dans le Canal de Mozambique, à proximité de Morombe, cet après-midi. La direction générale de la météorologie a mis à jour les avis d’alertes, hier à 18 heures. Avis de danger imminent pour Vatovavy, Fitovinany, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, les districts de Vatomandry, de Mahanoro, d’Antanambao Manampotsy et de Marolambo. La vigilance jaune a été en vigueur pour les régions Atsimo atsinanana, Vakinankaratra, les districts d’Anosibe an’Ala, Brickaville, Toamasina I-II, Mahabo, Manja, Morondava, Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Morombe et Toliara I-II, hier à 18 heures. Et vigilance verte pour Analamanga, Itasy, Moramanga, Miandrivazo et Belon’i Tsiribihina. 22