Le club de Ramalingom bat l’US Avranches

Alexandre Ramalingom et ses coéquipiers victorieux. Le Club sportif Sedan Ardennes s’est imposé 1 but à 0 ce week-end contre l’US Avranches au stade Fenouillère. L’international malgache a joué l’intégralité de la rencontre. Le but de la victoire de son équipe a été l’œuvre de Mohamed Fadhloun (45e). Crédité de 33 points, CS Sedan conserve ainsi sa cinquième place au championnat de France National 1 avec au compteur neuf matches gagnés, six nuls et six perdus.