JIUJITSU BRÉSILIEN – MONDIAL – Le championnat national comme tremplin

Dynamique. La nouvelle équipe de la Fédération malgache de jiujitsu, élue à la mi-janvier, présidée par Johary Rakotozafy, organisera son premier championnat de Madagascar version Nach No-Gi, ou sans kimono, le 11 mars, à la petite salle du Palais des sports de Mahamasina. Ce sera une occasion pour les techniciens de la Fédération de détecter les combattants qui pourront former l’équipe nationale en vue du championnat du monde, programmé le 23 novembre à Abu-Dhabi. D’autres compétitions seront encore au programme ultérieurement, pour bien distinguer les meilleurs. Madagascar vient de briller au mois de novembre à l’Open d’Afrique en décrochant treize médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze. «Nous ne doutons pas de nos compétences car il y un très bon niveau à Madagascar» souligne le président de la Fédération, Johary Rakoto­zafy. Différentes catégories seront concernées par la joute nationale, entre autres les avancés, les Masters 2 pour les plus de 36 ans, les débutants et les enfants de moins de 18 ans, garçons et filles. Environ deux cents compétiteurs venant de trois ligues, Analamanga, Vaki­nankaratra et Atsinanana, sont attendus à ce rendez-vous national. Dans le cadre de la promotion de la discipline, la Fédération a organisé début février un stage animé par Sensei Arianala Mampita Razafimbola, titulaire de la ceinture noire 1er degré, qui évolue au Canada. La Fédération concocte un autre stage en juin, qui sera dirigé cette fois par un expert venant d’Australie.