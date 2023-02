INTEMPÉRIES – La DREN Analamanga suspend les cours

Les élèves des CISCO de la région Analamanga sont dispensés de cours à partir de ce jour par la Direction régionale de l’Education nationale d’ Analamanga. À travers une note, la décision a été prise pour l’arrêt des cours jusqu’au vendredi. Les raisons du passage du cyclone Freddy ont été évoquées. “ Les prévisions météorologiques indiquent qu’Analamanga reste en alerte verte. Freddy touchera terre ce soir (ndlr : hier)”, indique la note. Ainsi, les huit circonscriptions scolaires sont concernées par cette décision et tous les niveaux ,depuis le préscolaire jusqu’au lycée, seront suspendus. Il s’agit des CISCO Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo, Antananarivo Renivohitra, Andramasina, Anjozorobe et Manjakandriana. Tous les établissements scolaires de ces CISCO sont donc tenus d’appliquer cette note. Les élèves ne retourneront sur les bancs de l’école que le 6 mars, puisque une pause intervient entre le 27 février et le 3 mars prochain.