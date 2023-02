GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES – Mahajanga se prépare aux fortes précipitations

Se préparer pour ne pas être surpris comme lors du passage de Cheneso. Le comité communal de gestion des risques et des catastrophes (CCGRC) au niveau de la commune urbaine de Mahajanga avec le Bngrc Boeny se préparent aux éventualités des risques apportés par le cyclone tropical de forte intensité Freddy. « Bien qu’aucun avis d’alerte n’ait pas encore été annoncé pour Mahajanga, nous anticipons et nous nous préparons aux fortes précipitations Notamment les six fokontany tels que Fiofio, Aranta Tsararano ambany et Tsararano Anosikely ainsi qu’Ambalavola et Mahavoky avaratra seront concernés par ces crues. Les habitants de ces fokontany situés dans les quartiers bas devront rejoindre les hauteurs, avant jeudi. La météo a annoncé beaucoup de pluies à partir de cette date. Les moyens logistiques sont déjà prêts », a assuré la présidente de la délégation spéciale, Velomary Zafiari­nefo Tonganirina, également présidente du CCGRC de Mahajanga. « Les habitants devront suivre les informations sur le bulletin météorologique. Les conséquences du cyclone seront ressenties à partir des deux prochains jours dans la région Boeny. À la marée basse, les fleuves de Kamoro, Betsiboka et Mahavavy sortiront de leur lit », a soutenu le coordonnateur du BNGRC Boeny, Tahina Ramahatafandry. En ce qui concerne le transport terrestre routier national, des nouvelles dispositions ont été appliquées depuis hier . « Les départs des taxis-brousse vers Tana ont été avancés dans la matinée, hier. Ceux allant vers Ambanja, Ambilobe ainsi que vers Antsiranana et Sambava ont également quitté Mahajanga dans la matinée mais ils devaient s’arrêter dans un endroit sûr le soir. Par ailleurs, pour le transport des passagers de Mahajanga vers Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra et jusqu’à Fianarantsoa, un arrêt à Tana sera observé. Les voyageurs devront attendre l’ouverture de la RN7 pour continuer», a expliqué le coordonnateur régional de l’ATT de Mahajanga, Toky Rahaingo.