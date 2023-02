FOOTBALL – OPL – Le calendrier maintenu malgré la menace de Freddy

La phase Aller touche à sa fin. La calendrier est déjà décalé à cause de la participation des joueurs locaux au championnat d’Afrique des nations en Algérie du 13 janvier au 4 février. L’association des clubs de football élite de Madagascar, organisatrice du championnat élite, veut ainsi maintenir le calendrier de la 7e journée de l’Orange Pro League, malgré la menace de la dépression tropicale intense Freddy. «Tous les matches sont maintenus sauf en cas de force majeure…» souligne Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet de CFEM.

Un des matches à l’affiche de la prochaine journée sera le choc entre les deux leaders de la conférence Nord. L’invincible Fosa Juniors FC, largement en tête avec 18 points, accueillera à Vonto­vorona le Cosfa, son nouveau dauphin, crédité de 11 points. «Les joueurs retrouvent leur cohésion sur terrain et nous allons continuer dans ce sens (…) en restant prudents car les autres équipes veulent toutes nous défier … Cosfa, notre prochain adversaire, est une grande équipe. Nous préparons au sérieux chaque match, pour assurer la victoire» confie le coach des Fosa, Franck Rajaonarisamba.

Assurer le Top 4

Dans le même groupe, Uscafoot, classé troisième (9 points), tentera de maintenir sa position en jouant à domicile contre Tia Kitra FC, qui occupe la 7e place (4 points). «Tia Kitra est un club à ne pas sous-estimer, mais nous jouerons à domicile. Nous allons rectifier les erreurs pour pouvoir arracher la victoire et creuser l’écart entre les quatre équipes mieux classées, afin d’assurer le top 4» souligne Henintsoari­vony Andry Hildecoeur, entraîneur de l’Uscafoot. Coude à coude, la bagarre entre les six premiers de la conférence Sud reste très rude car l’écart au classement est très serré.

Le nouveau leader du groupe, Disciples FC (10 points) fera le déplacement à Toliara pour affronter 3FB, sur sa pelouse, ce dimanche. La bande à Ando Rakotondra­zaka, capitaine des Barea Chan, fera tout pour conserver son fauteuil de leader face aux Tuléarois, lanterne rouge (4 points). Un autre choc très attendu, l’équivalent de la Supercoupe entre le CFFA, champion en titre, et l’Elgeco Plus, vainqueur de la coupe de Madagascar, se déroulera ce dimanche au By-Pass stadium. Les deux formations occupent respectivement la quatrième et la cinquième place, créditées toutes les deux de huit unités.

Calendrier 7e journée

Conférence nord

22 février: Ajesaia-Asa Diana (Ambohidratrimo)

25 février: TFFC-AS Fanalamanga (Ambohidratrimo)

26 février: Uscafoot-Tia Kitra FC (Alarobia)

26 février: Fosa Juniors FC-Cosfa (Vontovorona)

Conférence Sud

25 février: Mama FC-A Dato FC (By-Pass)

26 février: Zanakala FC-Jet Kintana (Fianarantsoa)

26 février: CFFA-Elgeco Plus (By-Pass)

26 février: 3FB Toliara-Disciples FC (Toliara)