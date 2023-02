ÉNERGIE ET HYDROCARBURES – Solo Andriamanampisoa va droit au but

Lors de sa prise de fonction officielle en tant que ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, hier dans l’Amphithéâtre Lacroix d’Ampandrianomby, Solo Andriamanampisoa a donné un large aperçu des objectifs à court terme de la Jirama. « J’ai maintenant le ballon aux pieds. Je ferai en sorte de le mettre au fond des filets du camp d’en face. Aussi bien au match aller qu’au retour ». C’est avec beaucoup d’assurance et de pragmatisme que Solo Andriamanampisoa a fait hier son entrée officielle comme ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, à l’Amphithéâtre d’Ampandrianomby. Son prédécesseur, compagnon de lutte et collaborateur de longue date, Andry Ramaroson, l’a introduit sur ce terrain de football. « C’est comme les Barea, quand les uns sont un peu fatigués, les autres prennent le relais. Je ne doute pas un instant de vos capacités à faire mieux et plus dans vos nouvelles attributions. Vous êtes bien entrainé pour réussir à marquer des buts ». Après les amabilités d’usage dans de telles circonstances, Solo Andriamanampisoa, un gaucher mais pas maladroit du tout, est entré dans le vif du sujet. Étant le président du Conseil d’administration de la Jirama, il a dessiné une esquisse des projets à venir de la société nationale d’eau et d’électricité. « Pour la Jirama, avec l’explosion d’une turbine qui fait tourner tout un groupe de production à Andekaleka, le 6 janvier, et les conséquences qui en découlaient, 2022 a été une année cauchemardesque. Mais pour moi, si l’on raisonne en termes de courbe, on ne peut plus tomber aussi bas que l’on a été. Aussi, je m’attends à une remontada dès cette année. Au même moment, les cours du baril du pétrole ont atteint des pics avec la guerre en Ukraine ». Pour redresser la Jirama , tout s’articule autour des objectifs du Velirano numéro 2 du président de la République Andry Rajoelina. Soit l’énergie et la lumière pour la majorité des Malgaches. Solo Adriamanampisoa annonce « la construction de centrales solaires dans 36 districts, 170 000 branchements à bas prix (mora) dont 100 000 cette année, la distribution d’un million de kits solaires, la refonte du code de l’électricité ou Codelec, afin d’inciter les investisseurs privés à adhérer à notre vision, le recrutement des compétences pour accompagner la Jirama dans ses réformes structurelles et gestionnaires, sous forme d’appels d’offres internationales et nationales ». Une nécessité car la Jirama, dans sa lutte contre les vols en tout genre, va plus utiliser le Terminal de paiement électronique, TPE, et le cashless dans ses transactions financières futures. Solo Andriamanampisoa a aussi annoncé la poursuite de l’opération éclairage public. « Mais nous irons plus loin avec l’appui des autorités communales et des citoyens de bonne volonté. Nous allons soustraire de leurs factures les coûts du surplus de consommation. En clair, la Jirama va améliorer sa gestion financière interne, mettre à disposition des 80% de la population hors-circuit la possibilité de se connecter à l’électricité. Dans cette feuille de route, le statut de l’Agence de développement de l’électricité rurale, ADER, va être modifié pour plus d’efficacité dans ces nouvelles cartographies de la transition énergétique. Solo Andriamanampisoa, par la simplicité de ses explications, a pu éclairer des lanternes. Déjà une performance pour une première médiatique en tant que ministre.