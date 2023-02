EDBM – Lantosoa Rakotomalala nouveau PCA

Après la nomination par arrêté des membres du Conseil d’administration de l’Economic Développement Board of Madagascar, le nouveau PCA Lantosoa Rakotomalala a effectué hier la passation avec son prédécesseur Deraniaina Zafindravaka. Tout de suite après, Lantosoa Rakotomalala a dirigé la première réunion du CA avec a l’ordre du jour la validation des activités 2023 de l’EDBM ainsi que le budget pour cette année. Le CA de l’EDBM est composé moitié par le secteur public et moitié par le secteur privé. Le PCA représente le président de la République. L’Etat est représenté par plusieurs ministères dont la Justice, Aménagement du territoire, l’Economie et finances, l’Industrialisation, le commerce et la consommation, le Travail et fonction publique, le Tourisme, l’Agriculture et l’Elevage. Le secteur privé est quant à lui représenté par le GEM, la Confédération du tourisme, la Chambre des mines, le Fivmpama, le FCCIM et le GEFP. Le nouveau PCA est bien rompu à l’entrepreneuriat puisqu’elle était membre du CA de l’EDBM au titre de représentant du Micc. Elle était d’ailleurs ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat. Formée au Canada, elle a beaucoup d’expérience pour avoir travaillé dans divers organismes internationaux.