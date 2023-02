DROIT DE RÉPONSE – Harcèlement et désinformation

En réponse à un article accusatoire sorti le 16 février, nous tenons à donner les précisions suivantes. Les informations divulguées dans cet article visant à créer la suspicion sur un dossier pendant devant les tribunaux, sont totalement fallacieuses. En effet le Français incriminé dans la parution du journal, a fait appel de cette décision qui est actuellement en cours. La condamnation n’est pas définitive et la présomption d’innocence doit s’appliquer. En revanche, toujours dans le cadre de ladite affaire, ce Français subit une campagne de harcèlement et de diffamation sur les réseaux sociaux. Un ensemble de mesures pénales a été pris pour faire cesser ces dénigrements et diffamations sur les réseaux sociaux, affaire à suivre dans les prochaines semaines devant les tribunaux.