DÉTENTION DE DROGUE – Un contrôleur général de police incarcéré

Presque un mois après son arrestation pour une histoire de drogue dure, un contrôleur général de police a été présenté au parquet d’Antananarivo. Il a été mis en prison.

En détention préventive. Un contrôleur général de police séjourne depuis lundi à la maison centrale d’Antanimora. Il est soupçonné de consommation, détention et vente de drogue dure, suivant une enquête traitée par la compagnie de la gendarmerie d’Antananarivo-ville. Exactement vingt-huit jours depuis son arrestation, ce plus jeune des trois étoiles de la police nationale a été traduit au parquet d’Antananarivo avec un procès-verbal du service des affaires criminelles spéciales.

Ayant reçu son billet d’écrou délivré par le juge, les gendarmes ont conduit ce géant de la police à l’établissement carcéral. Le jour où il avouera ou répliquera à ses inculpations devant

la barre du tribunal de première instance d’Antana­narivo n’est pas encore connu.

Discréditer

Le prévenu est un ancien directeur régional de la sécurité publique. Il a récemment été relevé de son poste, pour un motif ayant un rapport avec une autre histoire de drogue dure, selon les indiscrétions. Certaines sources très proches de lui avancent une raison malveil­lante car il aurait plusieurs fois failli être nommé ministre. Elles veulent dire un montage de dossier ou de piège pour le discréditer auprès des hauts responsables et l’empêcher de briguer un siège dans le gouvernement.

D’après des renseignements officieux, deux belles femmes qu’ on n’a jamais citées dans l’affaire ont demandé au policier de les escorter jusqu’à la capitale. Une zone d’ombre entoure par contre leur véritable relation d’affaires. Une fois arrivé, le contrôleur général aurait été pris en flagrant délit de consommation de drogue dans un hôtel du By-pass, le 23 janvier, aux alentours de 18 heures.

Les gendarmes auraient saisi dans sa chambre trente grammes de méthamphétamine cristalline. Ils l’ont tout de suite embarqué, sans le moindre souci. Mais il a été récupéré et soustrait à une garde à vue par la police nationale. Depuis, aucune nouvelle des deux femmes en question. On ignore cependant si elles auraient seulement servi d’appâts.