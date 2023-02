ANTSIRANANA – La dermatose nodulaire contagieuse menace l’élevage

Une maladie bovine mortelle menace de nouveau l’élevage dans la région Diana. Cette dernière est actuellement confrontée à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, la DNCB.

C’est une maladie virale des bovins, se manifestant par une forte fièvre et des lésions cutanées généralisées. Elle est ainsi caractérisée par des nodules sur la peau, les muqueuses et les organes internes, une émaciation, des ganglions lymphatiques hypertrophiés, un œdème de la peau et parfois la mort.

Selon les explications des vétérinaires, la maladie appartient au groupe des varioles des ruminants, qui affectent les bovins. La transmission directe, par des insectes hématophages, tels que certaines espèces de mouches, de moustiques ou de tiques, est également possible chez les animaux qui partagent les mêmes abreuvoirs, ou entre une mère infectée et son veau. Il en va de même pour la transmission indirecte, le virus étant résistant dans le milieu naturel, au moins un mois dans les croûtes.

Une douzaine de décès d’ animaux sont déjà signalés dans le district d’Antsira­nana-II , ces trois dernières semaines. D’autres viennent d’être identifiés dans d’autres districts.

D’après les éleveurs de la commune Mosorolava-Antsiranana-II , leurs bovins souffrent d’une maladie inhabituelle.

Importance économique

Lorsqu’ils s’étendent dans leur étable , ils sont très affaiblis. Ils ne peuvent pas s’alimenter et peinent à se lever. Les lésions se développent sur tout le corps, en particulier sur la tête, le cou, les parties génitales, la vulve et le périnée, entre sept et quinze jours . Et tout se termine par la mort de ces bovins. Cette maladie a une importance économique car elle peut entraîner une réduction temporaire de la production laitière, des troubles de la fertilité, des avortements , des dommages aux peaux, et évidemment la mort.

Maintenant, face à cette incursion de la DNCB dans la région, un dispositif de surveillance est déjà mis en place par la direction régionale de l’Agriculture et de l’élevage . En outre, elle a aussi mené une campagne de sensibilisation auprès des éleveurs dans les différentes communes .

A cet effet, le directeur régional de l’Agriculture et de l’élevage et ses proches collaborateurs ont convié la presse locale pour lancer des mesures possibles à prendre pour combattre ce fléau.

À titre illustratif, il demande aux éleveurs d’appeler les techniciens de la direction régionale ou les services de santé animale chaque fois qu’il y a des animaux qui présentent les symptômes de cette maladie. Et d’ajouter qu’il faut empêcher la commercialisation, la mobilité et l’abattage des animaux domestiques dans les zones où cette maladie a déjà été identifiée.

22