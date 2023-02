AMBOHIMIRARY – Un présumé dealer nigérien arrêté

Quatre cents grammes de poudre blanche s’apparentant à de l’héroïne ont été trouvés dans le sac d’un Nigérien. Celui-ci a été arrêté par les gendarmes de la compagnie d’Antananarivo-ville, au cours de la nuit de dimanche, à Ambohimirary. Il a été retenu en garde à vue pour le besoin de la procédure. Les enquêteurs ont été mis au courant de sa présence dans le quartier. Ils l’ont pris en flagrant délit. Trafic de drogue, détention, offre, distribution, courtage, achat et vente illicite de drogue dure, constituent son infraction réprimée par la loi sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar. Le suspect est le dix-neuvième étranger interpellé par la compagnie d’Antana­narivo-ville pour trafic de drogue dure. Il affirme être un fripier à Anatihazo Isotry. D’après lui, le sac dans lequel la poudre a été découverte venait d’arriver. Il a été expédié par colis par avion depuis l’Inde et récupéré à Ivato, dimanche. Il laisse sous-entendre qu’il ignorait la présence de la drogue dans le paquet. Les enquêteurs essaient de pousser plus loin leur investigation sur l’affaire.