Abdallah sauve l’honneur du RE Virton

En pleine forme. L’attaquant des Barea, Hakim Abdallah, a inscrit l’unique but de la victoire de son club belge, Royal Excelsior Virton, lors d’un match amical contre le Swift Hesperange. Abdallah évolue dans ce club luxembourgeois depuis octobre 2020. L’international malgache compte désormais six buts en sept matches cette saison. Au Challenge Pro League belge, Virton jouera son premier match des Play Down le vendredi 24 février à Dender.