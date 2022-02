Volley Ball – Choix difficile entre trois rendez-vous internationaux

L’année 2022 est celle de la préparation des Jeux des iles de l’océan Indien 2023 pour toutes les fédérations existantes à Madagascar. La Fédération malgache de volleyball (Fmvb) ne fait pas exception.

Toutes les actions ou activités qu’elle entreprend tend vers la préparation de ce rendez-vous. Cette année, trois grands rendez-vous attendent les joueurs de la Grande île.

Les choses sérieuses commencent par le championnat de clubs de la zone 7 pour les seniors hommes et dames prévu vers le mois de mai ou juin à Maurice. Il s’ensuit le championnat d’Afrique des clubs cham­pions dont les représentants sont Stef’Auto et Mvbc côté dames et Gnvb et Cosfa pour les hommes.

La participation de nos représentants à ce rendez-vous est conditionnée par l’évolution de la situation sanitaire et surtout par les moyens financiers de chaque club. Enfin, le troisième rendez-vous à honorer, si les moyens financiers et la crise sanitaire le permettent, est le championnat d’Afrique de beach volley U21 et senior.

Pour le moment, le choix est difficile à faire sur les compétitions à honorer car les frais de déplacement à l’extérieur est trop onéreux pour les clubs.

Madagascar hébergera les onzièmes Jeux des iles de l’océan Indien en 2023. La Fmvb a pour ambition de décrocher les médailles d’or. Pour y arriver, elle met l’accent sur la formation des joueuses et joueurs que ce soit en volleyball ou en beach-volley.

Le directeur technique national de la Fmvb, Jean Honoré Razafinjatovo, a lancé un appel à l’adresse de l’État « pour que les subventions destinées à chaque fédération soient débloquées car la marge de manœuvre est limitée par les moyens financiers », confie t-il.