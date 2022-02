Vie du journal – L’Express souffle ses vingt-sept bougies

Il y a exactement 27 ans, le numéro un de L’Express de Madagascar était sur le marché après une préparation de plusieurs mois. Tout nouveau quotidien, L’Express n’avait pas froid aux yeux face aux concurrents chevronnés. L’ambition à l’époque était d’être le journal de référence du pays. Vingt-sept ans plus tard, il appartient aux lecteurs de dire si on a atteint l’objectif ou pas. Le fait est que L’Express a parcouru beaucoup de chemin depuis. On a été le témoin vivant de tous les événements politiques, économiques, sociaux, culturels et sportifs pendant toutes ces années.

De l’incendie du Rova de Manjakamiadana à sa restauration, de la crise de 2002, de la crise de 2009, de l’empêchement du président Albert Zafy, de la disparition des présidents Albert Zafy et Didier Ratsiraka, de l’épopée de Dally Randriantefy sur le circuit WTA, de la tournée de Jean Jacques Goldman et Patrick Bruel , des 3emes Jeux de la Francophonie, de la disparition des membres du groupe Mahaleo, de la série de kidnappings, de l’éclipse solaire, des dégâts cycloniques, de la mort du grand Rado, de la victoire de Patricia Rajeria­rison aux Questions pour un champion, du parcours des Barea à la CAN, des titres mondiaux des boulistes, du titre africain du beach volley…

On continue avec la même conviction, les mêmes principes à suivre le pouls du pays plus que jamais palpitant même si parmi les éléments des premières heures il ne reste plus que quelques tauliers. Beaucoup sont partis, des chauffeurs, des secrétaires de rédaction, des journalistes, des rédacteurs en chef, des réceptionnistes, des coursiers, des « paoistes », des photographes… rejoindre l’au-delà. On salue leur mémoire en ce jour anniversaire. Ils ont contribué à faire de L’Express de Madagas­car un journal respectable et respecté aujourd’hui. Malgré la conjoncture difficile avec la crise sanitaire et la concurrence farouche des réseaux sociaux et de la presse en ligne, on tient le cap grâce à la conviction du PDG du groupe Edgard Razafindra­vahy et au soutien des lecteurs et des annonceurs. Grâce à vous, on est prêt à continuer la route.