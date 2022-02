Université de Fianarantsoa – La carte E-poketra distribuée

Les premières cartes E-poketra viennent d’être remises aux étudiants de l’Université Andrainjato de Fianarantsoa. Les autres universités auront les cartes incessamment sous peu.

La distribution de la nouvelle carte digitalisée E-poketra a débuté à l’Université Andrainjato de Fianarantsoa depuis jeudi dernier. Les étudiants inscrits dans la liste de l’opération de digitalisation de l’année dernière ont obtenu les cartes. Selon l’explication d’une source locale, les étudiants en deuxième année, troisième année, en Master 1 et Master 2 ont reçu les cartes à partir de jeudi dernier.

La distribution continue. Les étudiants des établissements tels que l’EMIT, ENI, ENS et le DEGS, ont pu bénéficier de cette première carte. L’activation de celle-ci a été effectuée pour les étudiants de ces quatres établissements. «Seuls les étudiants de première année ne pourront pas recevoir les cartes puisqu’ils ne sont pas encore inclus dans la liste de l’opération de l’année dernière», indique cette source.

Pour les autres universités, la mise à jour des données des étudiants avance. Lors de la COPRIES effectuée le 18 février, il a été évoqué que les universités et les IST dans tout Madagascar devront accélérer les étapes dans le cadre de la digitalisation. L’accélération du processus va permettre de passer par la digitalisation des données pour les bourses d’études ainsi que la mise à jour et l’activation de la carte.

Paiement sécurisé

Les étudiants pourraient bénéficier de leurs bourses à temps. A partir de la mise à jour des données, la nouvelle carte des étudiants sera activée dans les autres universités afin que les étudiants puissent retirer leurs bourses auprès de la Poste ou la BOA. «L’opération continue afin que les dernières informations sur les étudiants puissent être recueillies avant que les cartes puissent être distribuées au niveau de toutes les universités», indique une source auprès du MESUPRES.

Les cartes ont deux fonctionnalités principales. Tout d’abord il y une carte bancaire VISA prépayée qui permet de recevoir les bourses et effectuer les paiements des achats quotidiens locaux et internationaux. Elle permet ensuite de suivre les parcours scolaires des étudiants, leur mobilité, leur assiduité, leurs notes et leurs résultats scolaires. Tout ceci via une plateforme logicielle centralisée. Les informations sur les anciens étudiants seront également mises à jour. Et la carte aura une validité de 5 ans. Dans le cadre d’E-poketra, les étudiants pourront faire un retrait depuis leur compte selon leurs besoins grâce au paiement à distance. La transparence dans la gestion des bourses au niveau de l’université d’Antananarivo est parmi les avantages de cette digitalisation.