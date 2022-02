Reboisement à Analamanga – Le taux du dioxyde de carbone à réduire

Le taux du dioxyde de carbone (CO2) devrait réduire. Cent jeunes plants de Paulownia Hybride Shantong ont été mis en terre par Robens Group, une entreprise malgache dotée d’une expertise en biotechnologie végétale, à Sisaony Park. « Reconnu comme plante ayant la plus haute capacité de séquestration de CO2, le Paulownia est recommandé par les experts environnementaux pour faire face au changement climatique », communique Robens Group, dans le cadre du reboisement effectué à Sisaony KPark, le 17 février.

Cette entreprise ne s’arrêtera pas là. Elle prévoit d’appuyer les initiatives de reboisement avec un don de cinq mille pl an ts de Paulownia Hybride Shantong à des institutions et organisations partenaires, cette année.

Robens group est à fond dans le reboisement. Depuis l’an dernier, trois mille jeunes plants ont été mis en terre par cette entreprise. Cette année, à part les plants de Paulownia Hybride Shantong, elle a planté mille cinq cent plants autochtones à croissance rapide et des arbres fruitiers. Il s’agit d’un partenariat avec le ministère de l’Environnement et du développement durable à travers la direction générale de la Gouvernance Environne­mentale, l’ambassade britannique, l’ONG Durrell Wildlife Conservation Trust (DWCT), Kew Mada­gascar Conserva­tion Centre (KMCC). La population locale a, de même, contribué à ce reboisement. Elle sera, également, engagée au suivi et à l’entretien des plants après le reboisement.