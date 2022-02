Nosy Be – Le Centre national de recherche océanographique en détresse

Après quarante-cinq ans d’existence, le Centre national de Recherche océanographique, anciennement Orstom, se débat dans de grandes difficultés. Le gouverneur de la région Diana s’est déplacé dans l’Ile aux Parfums pour essayer de décanter la situation.

Le Centre national de recherche océanographique (CNRO) de Nosy Be est une institution de recherche sous tutelle technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Créé en 1950, ce domaine a été géré par l’Office de la Recherche scientifique et technique d’Outre-mer (Orstom) jusqu’en 1974, date d’abolition des accords de coopération avec la France. C’est ainsi que le CNRO a repris la gestion du centre depuis 1977. Étant un organisme public malgache, il se charge de l’exécution du programme d’investigation scientifique dans le domaine marin et de formation.

Mais quarante-cinq ans après sa fondation, le centre traverse aujourd’hui une période difficile. Elle se présente sous de nombreuses formes, non seulement financières mais aussi matérielles. Citons, entre autres, les quinze mois de salaires impayés, coupure d’électricité, manque d’équipements… Or, le CNRO est un Centre de recherche de renom dans l’océan Indien. Les travailleurs se plaignent maintenant et se tournent vers l’État, en particulier le ministère de tutelle, pour trouver des solutions afin de rétablir cet important centre de l’Ile aux Parfums.

Selon leurs explications, des démarches ont déjà effectuées auprès de l’instance dirigeante concernant le paiement des salaires, mais aucune réponse n’a été donnée jusqu’à présent. Le Centre semble n’avoir aucun dirigeant car même son directeur ne passe que deux mois par an à Nosy Be. Il vit et travaille en parallèle à Mahajanga en sa qualité d’enseignant. En conséquence, les partenaires désertent le centre car il n’y a pas de signataire de la convention.

« Face à nos difficultés, nous avons envoyé de nombreuses réclamations auprès des responsables concernés, mais aucune réponse. De même, des lettres ont été envoyées au ministère de tutelle et à la Présidence de la République au sujet de la situation, mais cela n’a pas encore changé la situation », affirme le Dr Adouhouri Aly Bachiry, représentant du personnel.

Une base militaire

Il a aussi ajouté que la présence d’un détachement de la Marine dans l’enceinte du CNRO a enfoncé le clou. Cette base militaire est devenue une pierre d’achoppement pour le progrès du Centre et de l’Université Masoandro installé dans les locaux du CNRO. Les soldats seraient arrogants, intimidants et menaçants à l’égard des chercheurs étrangers et étudiants. Une petite anecdote : en 2015, ce détachement de la Marine a demandé un contrat de bail de trois mois, mais quinze ans plus tard, il est toujours là.

Face à cette situation assez compliquée, le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky et son équipe se sont déplacés dans l’ile pour constater de visu les problèmes. Il a dirigé une séance de travail pour écouter les plaignants et identifier le fond de leurs revendications. Lors des discussions et des échanges avec ces derniers, il a tenu à préciser que le gouvernorat est tenu de se tenir dans ses domaines de compétence.

« Nous sommes ici pour écouter vos doléances, on ne vous promet rien concernant celles qui sont en dehors de nos compétences, mais rassurez-vous que nous les transmettrons aux autorités à tous les niveaux pour résoudre vos problèmes », souligne-t-il. Cependant, il a annoncé avoir reçu des informations de la ministre de l’Enseignement supérieur concernant le salaire. La demande du paiement a déjà été approuvée par le gouvernement avant ses vacances en décembre 2021. Elle est déjà passée à la primature et au contrôle financier et au niveau de la Présidence pour approbation.

Le Musée du CNRO situé en aval, au bord de la mer, présente l’histoire marine de l’océan Indien et de Nosy Be. Il centralise toutes les espèces océanes présentes au Nord de Madagascar. On y découvre aussi les trois types de récifs présents dans cette zone. La dernière pièce du Musée propose un squelette de cachalot récupéré en 2010, une côte de baleine et une maquette du bateau « Sarimanok ». Ce bâtiment a servi en 1985 à une équipe de dix chercheurs européens afin de recréer la première « civilisation » de Nosy Be en faisant, avec un bateau traditionnel malgache, la traversée de l’Afrique à Nosy Be, un voyage qui a duré plus de trois mois en mer.