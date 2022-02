Moto tout-terrain – Quinze manches au programme de la saison

Deux jours après son assemblée générale à Ambohidahy, la Fédération malgache de motocyclisme a publié le calendrier définitif des deux cham­pionnats de motos tout-terrain. La saison de « MX » comptera huit manches, tandis que la saison d’enduro/endurance en totalisera sept.

Le coup d’envoi du cham­pionnat MX a été donné le dimanche 13 février, à Antsi­rabe. Pour l’enduro/endurance, le premier rendez-vous de l’année est prévu le dimanche 13 mars, à Mahitsy.

En plus de ces quinze dates, une course hors-cham­pionnat prendra place au mois de septembre, à Antananarivo. Elle portera l’appellation d’Endurance 6h Union des Motards de Madagascar. Comme son nom l’indique, cette course s’annonce particulièrement relevée.