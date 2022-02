Micc à Toliara – « Il est possible d’atténuer les importations »

Les habitants de Toliara ont demandé les raisons de la cherté de la vie et les possibilités de la réduire sur les ménages affaiblis financièrement par le contexte. Le ministre Razafindravahy a apporté une explication.

À la demande de Jean Rabehaja, député de Toliara I, le ministre a apporté des explications sur le pourquoi du coût de la vie et le comment du ciment « mora » promis par le gouvernement. « La vie est chère à Toliara. Nous voyons des camions transportant du riz dit « mora » circuler mais nous ne le voyons pas sur le circuit de distribution, il n’atteint pas les ménages vulnérables » s’est exprimé le député élu dans la circonscription de Toliara I. « Le gouvernement mène actuellement trois volets d’aide aux ménages vulnérables. 4 000t de riz « Tsinjo» sont vendues à Toliara à raison de 500 ariary le kapoaka. Il y a ensuite le « Vatsy Tsinjo » destiné aux sinistrés des cyclones. 2 000 kits seront distribués pour Toliara. Il y a enfin le « Tsena mora » et « Vary mora » distribués dans des points de vente agréés, où le riz est vendu à 1 000 ariary le kilo, deux fois par semaine. Dix kilos de riz par ménage sont autorisés à la vente », a répondu le ministre Razafindravahy.

Pour le ciment « mora » demandé par des habitants de Toliara qui disent ne pas en trouver dans la ville jusqu’ici, il a été mis en exergue que le prix du ciment « mora » au départ de Toamasina est de 26 500ariary. La SPM a proposé de faire venir directement le quota de Toliara à son port et non à Toamasina pour ne pas imputer les frais de transport sur le prix final du sac de ciment.

Au ministre de souligner qu’il n’est pas possible de baisser le prix des produits agricoles des agriculteurs locaux qui peinent déjà à s’en sortir avec les prix de vente actuels de leurs produits, vanille, girofle, café… Il a enfin mentionné que le coût de fret maritime principalement connaît une hausse sans précédent en raison de la pandémie. Ce qui impacte sur le prix des produits importés.

Petites

Madagascar consomme 220 000 tonnes de sucre par an. La production locale disponible est de 90 000 tonnes avec les usines d’Ambilobe et de Namakia. Pour cause de divergences politiques, l’usine de Siranala Morondava qui a une capacité de production de 45 000 tonnes, a cessé de fonctionner depuis 2014. Le pays importe également presque tous ses besoins pour raffiner de l’huile alimentaire. Ce sont des cas d’importation qui peuvent être solutionnées par des bonnes politiques industrielles. « Nous sommes obligés d’importer 130 000 tonnes de sucre chaque année. La politique de pépinières industrielles développée actuellement permettra de réduire ces importations. Une petite usine de sucrerie verra bientôt le jour à Mahatalaky, dans la région Anosy, par exemple. Une autre sera installée dans la région Boeny », a expliqué Edgard Razafindravahy, samedi dernier.

Le ministère de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation (MICC) appuie les initiatives privées des opérateurs tendant vers le développement des petites et moyennes industries. Ambatofinandrahana dans la région Amoron’i Mania, sera appuyée dans la transformation d’arachide en huile alimentaire. 5 600 tonnes seront attendues de la mini-industrie. Des constats de visu dans la région Ihorombe, sur la RN7, continuant sur Sakaraha et Toliara, ont renforcé l’idée du ministère de l’Industriali­sation, du commerce et de la consommation (MICC) de déploiement des pépinières industrielles. Le seul moyen de pallier les effets des importations.