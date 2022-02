Football – La Coupe du Président en gestation

Un tournoi d’envergure nationale prendra place en avril et en mai. Orchestré par Nicolas Dupuis et dénommé Coupe du Président, il opposera les sélections régionales seniors hommes.

N otre objectif est d’organiser une compétition prestigieuse d’envergure nationale, ici à Madagascar. Le tournoi permettra de trouver de nouvelles pépites, susceptibles d’intégrer la Pro League et l’équipe nationale pour le CHAN à l’avenir, annonce Nicolas Dupuis. L’ancien sélectionneur des Barea est au four et au moulin pour orches­trer la Coupe du Président. Il avait déjà évoqué cet événement, il y a quelques mois. Celui-ci est en phase de concrétisation aujourd’hui.

Le calendrier de l’Orange Pro League vient juste d’être modifié. L’association des Clubs de Football Élite de Madagascar, en charge du championnat, a été priée de libérer les mois d’avril et de mai. La Coupe du Président prendra place durant cette période.

« Il y aura une équipe par région, gérée par le gouverneur et le président de ligue. Soit vingttrois au total », rajoute Dupuis. À eux donc de désigner un entraîneur, qui sera chargé de sélectionner les meilleurs éléments de leur région. À eux également d’organiser la logistique, dans la mesure où le tournoi nécessitera de multiples déplacements. « Pour aider chaque région, une dotation financière est prévue au début de la compétition. Chaque sélection recevra également du matériel, car tout le monde doit être bien équipé », précise Dupuis.

Retransmission TV

Cette Coupe du Président se divisera en trois parties. Les vingt-trois sélections seront d’abord divisées en quatre poules. Cette première phase débutera à partir du 13 avril, dans les régions Boeny, Atsinanana, Ihorombe et Menabe. « Les nouveaux terrains synthétiques, récemment aménagés par l’État, seront mis à contribution. Les matches seront retransmis à la télévision », rajoute Nicolas Dupuis à ce propos.

Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la suite du tournoi. Huit équipes disputeront donc la deuxième phase. Elles seront départagées en deux groupes pour la deuxième phase.

« Cette fois-ci, les rencontres se joueront au stade de Mahamasina », poursuit le technicien français. Encore une fois, les deux meilleures formations de chaque groupe s’en extirperont, pour aller en demi-finales. Bien évidemment, il n’y aura plus de décompte de points à partir du dernier carré, mais uniquement des matches à élimination directe.

Cette première édition de la Coupe du Président est dédiée aux seniors hommes. Pour l’année prochaine, le projet pourrait s’étaler à d’autres catégories. La compétition est prévue s’ouvrir aux juniors garçons et aux dames.