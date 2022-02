Exposition – Myriam Omar Awady valorise la culture de l’océan Indien

Une représentation unique en son genre, qui invite aussi bien au voyage qu’à la découverte, à travers une approche artistique pluridisciplinaire, c’est ce que l’artiste Myriam Omar Awady invite à découvrir.

Inédite, c’est une exposition qui conjugue avec brio l’art contemplatif avec l’art contemporain, tout en éveillant à la fois les sens, tout comme l’âme de poète qui s’ouvre au cœur de la Fondation H, dans l’enceinte du Galaxy Andraharo. Avec un intitulé qui reflète avec aisance la poésie de l’artiste à l’œuvre, « Les feux que vos derniers soufflent ravivent » invite à découvrir l’univers resplendissant d’éclectisme artistique de Myriam Omar Awady.

Artiste franco-comorienne de talent, elle livre ici une exposition exclusive résultant d’un travail de recherche et d’une résidence de création qu’elle a réalisé en partenariat avec la Fondation H durant un mois. Jusqu’au 27 avril, Myriam Omar Awady exprime, dans le cadre de cette exposition, l’ampleur de sa créativité. Chaque œuvre que le public y découvre brille par son originalité, mais également cet aspect unique qui permet d’entrevoir autrement la culture et l’histoire commune de l’océan Indien. Mettant particulièrement en avant la gent féminine, son savoir, sa sagesse, son héritage et sa valeur, « Les feux que vos derniers soufflent ravivent » promet d’émouvoir les visiteurs.

Honneur aux femmes

Dans le cadre de ce projet, Myriam Omar Awadi présente un corpus d’œuvres centré autour de l’oralité et des mémoires dans l’océan Indien. À travers des médiums variés, tels que la vidéo, la sculpture, la photographie, ou encore les installations artistiques, elle explore les traditions orales féminines de Madagascar à la manière du « Debe » comorien. Il s’agit d’une cérémonie ancienne portée exclusivement par des femmes.

En abordant l’archive comme un matériau vivant, l’artiste met en dialogues les voix du passé, mais aussi celles du présent, par le biais de dialogues et de collaborations avec des groupes de jeunes femmes, et du futur en illustrant des aspirations développées par ces patrimoines pour activer la transmission d’histoires personnelles et collectives. Dans le cadre de cette exposition, la Fondation H a également fait appel à Pascale Obolo, cinéaste, artiste plasticienne et commissaire d’exposition camerounaise, pour écrire un texte sur la démarche de l’artiste et les enjeux soulevés.

Dans un texte, cette dernière souligne « Dans cette exposition remplie de générosité et de bienveillance, Myriam Omar Awadi continue d’explorer les mécanismes de la puissance de la parole à travers l’archive vivante, l’écriture et l’installation. À partir de cette poétique de la mémoire liée à l’oralité, l’artiste reconstruit sa propre histoire et celle de l’océan Indien dont elle est issue, en jouant avec les décalages temporels, historiques et géographiques. Son travail, bouleversant, toujours profondément émouvant, nous oblige à réfléchir à notre propre rôle dans les histoires qu’elle partage entre réalités et mondes oniriques qu’elle convoque dans cette exposition». Une belle épopée temporelle en ode à la femme et aux traditions, « Les feux que vos derniers soufflent ravivent » promet de surprendre.