Éducation – Les cours continuent à Antananarivo-ville

Pas de pause pour les élèves des établissements scolaires de la ville d’Antana­narivo, dans le cadre du passage du cyclone Emnati. Les cours se poursuivent, sauf en cas de « dégradation du temps », à en croire le chef de la circonscription scolaire (CISCO). « L’enseignement ne sera pas suspendu dans les trois Cisco d’Antananarivo-ville, Ankazobe et Ambohidra­trimo. Les informations seront communiquées, s’il y a urgence », indiquait la direction régionale de l’Education nationale (DREN) d’Anala­manga, hier.

La DREN Analamanga a, en revanche, décidé d’interrompre l’es cours dans les Cisco d’Antananarivo Avara­drano, d’Antananarivo Atsimondrano, d’Anjozorobe et de Manjakan­driana, en ce jour où Emnati est prévu toucher terre. Pour Andrama­sina, la suspension des cours se prolongera demain. « La reprise des cours dépendra de l’évolution du temps », ajoute la source.

Dans les zones d’impact direct d’Emnati, les plus petits ont été exemptés de cours, depuis hier. La suspension des cours se prolongera ce jour et demain, pour toutes les classes, selon nos sources. Les cours reprendront une fois le danger écarté, et bien sûr, si les salles de classe ne sont pas détruites par le cyclone.