Décès – Alain Rakotomavo, un grand technicien

La mort tragique d’Alain Rakotomavo, 75 ans, samedi à Iavoloha a causé un profond émoi dans le microcosme politique et du développement. Ingénieur géographe de formation, Alain Rakotomavo fut un brillant technicien à la fois patriote et acteur politique. Il fut le concepteur du Fonds d’intervention pour le développement et a été l’un des premiers de cet organisme de développement financé par la Banque Mondiale. Il a été d’ailleurs dans sa carrière consultant de plusieurs organisations internationales comme la BAD…

Au plan politique, Alain Rakotomavo était le directeur de campagne du candidat Manandafy Rakotonirina lors de l’élection présidentielle de 1989. Membre fondateur du parti MFM, il se fait remarquer par des idées et sa conviction.

Sa clairvoyance et son expérience l’ont amené logiquement au parti Leader Fanilo en 2006 où il était le directeur de campagne du candidat Herizo Razafima­haleo à la présidentielle avant d’être le secrétaire national du parti. Une association qui marqua la fin de sa carrière politique à la disparition de Herizo Razafimahaleo en juillet 2008. Le pays perd un de ses plus brillants techniciens.