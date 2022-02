Cyclone Emnati – D’importants dégâts à craindre

La direction générale de la Météorologie lance un avertissement. Le BNGRC estime à deux cent soixante-quatorze mille, le nombre de sinistrés, suite au passage d’Emnati.

Prenez garde ! Emnati risque de tout balayer sur son passage et de générer des dégâts plus lourds que Batsirai. « Emnati pourrait être légèrement plus puissant que Batsirai, au moment de son impact. Étant donné les vulnérabilités des régions à risque, d’énormes dégâts généralisés sont donc à craindre, si le niveau de préparation est faible », prévient Roger Randria­manantena, chef de la division prévision générale, dans le bulletin cyclonique spécial du 21 février, à 16 heures locales.

Le Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) estime à deux-cent-soixante-quatorze mille le nombre de sinistrés pour l’ensemble des régions à risque d’être impactées.

Emnati touchera terre au stade de cyclone tropical intense, entre Mahanoro et Farafarangana, cet après-midi ou en soirée, avec un vent moyen de 180 km/h, contre 175 km/h lors du cyclone Batsirai, au début du mois de février. Les régions d’Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany sont, ainsi, tenues d’appliquer l’avis de danger imminent. Dans les prévisions, l’œil du cyclone pourrait atterrir à Mananjary, puis traverser Manakara, la région d’Ihorombe, Anosy et sortir en mer, dans le canal de Mozambique, à Ampanihy, dans la région d’Atsimo Andrefana, mercredi.

Sortie en mer interdite

Mais le temps pourrait se dégrader jusqu’à Antanana­rivo. « Ce système est plus large », affirme Lahatra Mampionona prévisionniste. Analanjirofo, Atsimo Atsina­nana, Anôsy, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Atsimo Andrefana, Androy, Mangoro, Manjakan­driana, Andrama­sina, Antana­narivo Avara­- drano, Antananarivo Atsimondrano, Anta­nanarivo Renivohitra, Ambohidratrimo et Arivonimamo sont, ainsi, en alerte jaune.

Alao tra, Bongolava, Anjozorobe, Menabe, Anka­zobe, Soavinandriana et Miarinarivo, en alerte verte. « Le temps se dégradera bien avant l’atterrissage du cyclone. Des vents forts et des fortes pluies sont attendus », indique le prévisionniste. Le temps sera perturbé et venteux presque sur toute l’île, ce jour. Des pluies modérées à fortes se manifesteront sur Atsinanana, Vatovavy, Fito­vinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Analamanga, Itasy et la partie Est des régions: Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, en matinée. Des pluies modérées à fortes persisteront encore sur A tsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana, l’aprèsmidi. Les pluies deviendront de plus en plus abondantes vers l’après-midi sur Alaotra Mangoro, Betsiboka, Anala­manga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Anosy et la partie Est de Menabe. La sortie en mer sur la côte Est est interdite, jusqu’à écartement total de danger. Toutes personnes vivant près de la mer et près des rivières sont invitées à se mettre à l’abri, tout comme les personnes qui vivent dans des cases d’habitation non sécurisées.

Emnati a baissé d’intensité, hier après-midi. A 16 heures, le vent moyen a été estimé à 150 km/h, alterné par des rafales de 210 km/h. Il devra regagner d’intensité, avant son atterrissage, ce jour. Le système a été localisé à 378 km à l’Est de Toamasina, hier. Il se déplace vers l’Ouest-Sud-Ouest, à raison de 15 km/h.